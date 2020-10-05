Архангельск, , 06:00 — REGNUM Дистанционный режим обучения введён в школе, расположенной на острове Кего (Кегоостров) в Архангельске из-за утечки нефтепродуктов. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба администрации города.

Властями города принято решение о закрытии детского сада и переводе на дистанционный режим обучения учащихся школы №70. Оба образовательных учреждения будут закрыты в профилактических целях до 6 октября включительно.

Решение о закрытии школы и детского сада было принято администрацией Архангельска в связи с утечкой нефтепродуктов, которая произошла 2 октября. В учебных заведениях из-за утечки ощущался сильный посторонний запах. После закрытия образовательных учреждений специалисты провели работы по очистке водной поверхности.

Эксперты регионального отделения Роспотребнадзора проведут анализ проб, взятых на месте ЧП. Решение об открытии школы и детского сада будет приниматься на основе данных лабораторных исследований проб воды. О причинах и источнике утечки нефтепродуктов не сообщается.

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