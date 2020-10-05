Новосибирск, , 05:52 — REGNUM В Новосибирской области следователи организовали доследственную проверку после появления в СМИ информации о множественных побоях, обнаруженных на лице двухмесячного ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что проверка начата «по размещенной в СМИ публикации, из которой следует, что в Черепановском районе в больницу был доставлен двухмесячный ребёнок, у которого врачи диагностировали асфиксию и множественные побои на лице».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.