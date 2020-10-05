Москва, , 05:40 — REGNUM Один человек погиб в результате пожара в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание в многоквартирном высотном доме на улице Гарибальди произошло около 23:32 мск. При прибытии на место происшествия спасатели установили, что пожар произошёл на восьмом этаже 14-этажного здания.

В квартире загорелись личные вещи жильцов и мебель, общая площадь возгорания составила пять кв. метров. До прибытия пожарных здание успели покинуть пять человек. В результате пожара погиб один человек. Пожар был оперативно ликвидирован. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

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