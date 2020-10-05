Чанчунь, Китай, , 05:09 — REGNUM Восемнадцать человек погибли, еще один получил ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 5:40 по местному времени 4 октября в деревне Шицяо близ города Фуи провинции Цзилинь, сообщили в местном бюро общественной безопасности. Минивэн протаранил заднюю часть четырехколесного трактора, который ехал в том же направлении, а затем столкнулся со встречным автомобилем.

Восемь человек погибли на месте, еще 10 человек погибли в госпитале, сообщили бюро общественной безопасности Фуи. Один раненый получает помощь в госпитале. Его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время власти проводят расследование по выявлению причин произошедшего. В Министерстве общественной безопасности на место направили рабочую группу под руководством замминистра.