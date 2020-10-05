Петропавловск-Камчатский, , 04:50 — REGNUM Собственная система сбора данных о состоянии окружающей среды заработает с 5 октября на территории Камчатского края. Об этом 4 октября сообщил журналистам в ходе брифинга губернатор региона Владимир Солодов.

Система экомониторинга откроется на платформе «Камчатка в порядке» и будет доступна как для ответственных ведомств, так и для жителей региона. Как пояснил Солодов, ЧП с загрязнением океанских вод у побережья Камчатки показало уязвимость и недостаточность существующей системы мониторинга окружающей среды. Ситуацию, когда власти региона были вынуждены опираться на разовую информацию от очевидцев при отсутствии системы мониторинга, глава региона назвал «ненормальной».

Губернатор Камчатки отметил необходимость перехода к формированию единой информационной базы, которая будет доступна каждому и дополняться не только ведомствами, но и отдельными неравнодушными гражданами. Таким образом можно будет сделать систему более динамичной.

Кроме того, Солодов заявил о намерении обратиться в федеральные органы власти с предложением создать единую систему мониторинга состояния окружающей среды на уровне Российской Федерации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ситуации с загрязнением вод Тихого океана у побережья Камчатки. В результате ЧП произошла массовая гибель морских животных. Причины произошедшего устанавливаются.

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