Петропавловск-Камчатский, , 02:45 — REGNUM Три причины загрязнения вод Тихого океана в Авачинском заливе у побережья Камчатки были названы 5 октября губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым журналистам в ходе брифинга.

Глава региона пояснил, что в настоящее время прорабатываются три вероятные причины гибели морских животных, вызванной загрязнением океанских вод в Ачинском заливе. Первая версия что загрязнение может быть связано с неким природным воздействием или природным явлением, например, с поведением водорослей. Также прорабатываются версии о сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями, и о техногенном загрязнении.

Губернатор Камчатского края отметил, что до получения расширенных результатов анализа проб воды, песка и образцов морских животных с места загрязнения говорить о конкретной причине гибели морской фауны преждевременно. Все подробности станут известны после исследования специалистам образцов, отправленных в Москву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что начальник Камчатгидромета Вера Полякова объяснила возможные причины массовой гибели морских животных у побережья Камчатки и странности с пробами воды в Авачинском заливе

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