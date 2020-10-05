Курган, , 00:00 — REGNUM В Курганской области будут судить за взяточничество бывшего начальника Далматовского районного отдела полиции Андрея Кашина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Следствием установлено, что Кашин за взятку в размере 50 тысяч рублей оказал содействие в трудоустройстве в отдел полиции родственника взяткодателя. Кроме того, обвиняемый за стройматериалы и мебель своего частного дома несколько лет оказывал покровительство предпринимателю, незаконно торгующему алкоголем.

Также установлено, что в 2017 году Кашин организовал премирование ряда подчиненных, которые обналичивали деньги и передали ему часть премий лично или через третьих лиц. Эти деньги начальник отдела полиции присваивал и тратил по своему усмотрению.

Бывший начальник Далматовского районного отдела полиции обвиняется в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.