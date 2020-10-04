Санкт-Петербург, , 23:16 — REGNUM В Финском заливе Ленинградской области яхта села на мель, спасатели эвакуировали четырех детей. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ.

Отмечается, что яхта села на мель в Выборгском районе области, сигнал о происшествии поступил в 19:45 (мск)

«К 20:20 дети были доставлены на берег», — сообщили в ведомстве, добавив, что в настоящее время яхту снимают с мели.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября около Аландских островов в Финляндии сел на мель паром Amorella, на котором находились 11 российских граждан. Никто из них не пострадал, они были размещены в гостиницу.

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