Донецк, , 22:14 — REGNUM Село Ленинское на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглось обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 4 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Армия Украины обстреляла село Ленинское, — отметили в СЦКК. — Были выпущены две гранаты из подствольного гранатомета, также применяется стрелковое оружие».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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