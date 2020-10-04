Ереван, , 21:04 — REGNUM Иностранные граждане, которые подозреваются в шпионаже, задержаны в Армении. Об этом сообщили 4 октября в пресс-службе Службы национальной безопасности (СНБ) страны.

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В сообщении спецслужбы говорится, что подозреваемые были задержаны благодаря «результативной службе полиции Армении и бдительности граждан».

Отмечается, что иностранцы, гражданство которых в сообщении не указано, якобы получили доступ к информации о местонахождении воинских частей и перемещении вооружения Армении, а также о количестве участников объявленной в условиях военного положения мобилизации.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае необходимости РФ выполнит все свои договорные обязательства и задействует войска для обеспечения безопасности Армении.

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