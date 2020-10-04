Дамаск, , 20:45 — REGNUM На севере Сирии прогремел новый взрыв. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники.

Взрыв U.S. Marine Corps

Теракт произошел в воскресенье, 4 октября, в городе Эль-Баб. По последним данным, в результате инцидента погибли два мирных жителя, еще семеро получили ранения.

«Террористы были нацелены на сотрудников сил правопорядка в зоне проведения операции «Щит Евфрата», — отметили источники.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, в 2016 году вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии, оккупировав ряд территорий на которых проживали курды.

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