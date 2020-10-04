Киев, , 20:22 — REGNUM В Подольском районе Киева маршрутка сбила трех пешеходов. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе столичной полиции.

ДТП произошло в воскресенье, 4 октября, на проспекте Свободы. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека, еще один погиб.

«Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе трех человек», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 28 сентября в городе Пологи Запорожской области Украины перевернулся легковой автомобиль. В результате инцидента погибли три человека.

Читайте также: На Украине в ДТП погибли три человека