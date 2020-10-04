Степанакерт, , 16:35 — REGNUM В Степанакерте под обстрел попала группа российских сотрудников средств массовой информации (СМИ). Об этом РИА Новости рассказал 4 октября сотрудник МИЦ «Известия» Денис Кулага, который получил легкую контузию.

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«Снаряды падали рядом с нами (журналистами), — сообщил он. — Все хорошо, но теперь болит голова».

Он отметил, что инцидент произошел возле электрической подстанции.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября в министерстве иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщили, что по городу Степанакерту наносились удары со стороны азербайджанской армии.

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