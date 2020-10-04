Петропавловск-Камчатский, , 16:04 — REGNUM Начальник Камчатгидромета Вера Полякова дала объяснение причин массовой гибели морских животных у берегов полуострова и странностей с анализами проб воды и песка в районе бедствия. Соответствующее заявление она сделала журналистам сегодня, 4 октября.

Напомним, что вечером 2 октября стали появляться сообщения о том, что на пляжах Авачинской бухты произошел массовый выброс морских животных. Местные сёрферы утверждали, что после контакта с водой у них появилось раздражение на коже и воспалились глаза.

Сперва местные власти заявили, что, скорее всего, речь идет о выбросе в океан каких-то химических веществ, которые привели к массовой смерти обитателей морского дна. Утверждалось, что концентрация нефтепродуктов и фенола в прибрежных водах в несколько раз превышает норму.

Затем, однако, некоторые представители властей стали говорить, что, скорее всего, гибель животных произошла из-за сильного шторма, бушевавшего накануне, и что об экологической катастрофе речь не идёт.

Тем не менее СК и прокуратура проводят проверки по факту массовой гибели морских животных. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал, что причины произошедшего будут выяснены, и если окажется, что-кто-то из чиновников скрывал причины этого инцидента, то он понесет наказание.

Полякова заявила, что, скорее всего, речь идёт о стечении ряда обстоятельств. По её словам, вероятнее всего, загрязнение произошло в придонных областях, что и привело к массовой гибели обитателей глубин. А сильный шторм выбросил их тела на берег.

«Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — пояснила Полякова.

Что касается путаницы с пробами воды, то первоначально их отбирали на поверхности недалеко от берега. Поэтому большинство проб не показали какого-то загрязнения. Полякова отметила, что надзорные органы планируют 5 октября организовать отбор проб на удалении от берега по всей толще воды.