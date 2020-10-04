Пекин, , 11:27 — REGNUM В результате столкновения нескольких автомобилей на трассе в северо-восточной китайской провинции Цзилинь 18 человек погибли и ещё один был ранен. Об этом 4 октября сообщает агентство Синьхуа.

Уточняется, что инцидент произошел в 5:40 утра по местному времени (00:40 мск), когда следовавший по трассе фургон врезался в двигавшийся в этом же направлении трактор и из-за этого вылетел на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два человека погибли вечером 3 октября в дорожно-транспортном прошествии в Калуге.