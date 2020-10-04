Калуга, , 11:12 — REGNUM Два человека погибли вечером 3 октября в дорожно-транспортном прошествии в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

По информации ГИБДД, в 21:12 в районе дома № 15 по улице Зерновая 40-летний водитель Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу и врезался в Renault Laguna. Водитель внедорожника и его 39-летний пассажир погибли на месте. Еще один пассажир Mitsubishi, которому также 39 лет, и 36-летний водитель Renault получили травмы. Обстоятельства дорожно-транспортно-транспортного происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM в Калужской области за пять месяцев 2020 года зарегистрировано 434 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В 49 авариях погибли люди. Основной рост числа погибших приходится на столкновения автомобилей и наезды на пешеходов.

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