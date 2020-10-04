Донецк, , 11:12 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины дважды за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 4 октября в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

По территории республики было выпущено три гранаты из подствольного гранатомета, в зоне обстрелов оказались населенные пункты Спартак и Коминтерново.

Жертв среди мирного населения, а также разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

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Напомним, в предыдущие сутки по территории ДНР было зафиксировано четыре нарушения режима перемирия. По ДНР было выпущено восемь боевых припаса.