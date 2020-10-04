Степанакерт, , 09:17 — REGNUM Столица Нагорно-Карабхской Республики — Степанакерт — подвергся ракетному обстрелу со стороны азербайджанской армии. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел НКР.

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Серия мощных взрывов прогремела в центре Степанакерта. Вскоре было установлено, что это ракетный обстрел, произведенный азербайджанской стороной.

Ущерб уточняется.

Напомним, что обострение давнего нагорно-карабахского конфликта началось утром 27 сентября, когда азербайджжанская армия перешла в наступление по всей линии фронта. С тех пор бои не прекращаются, Степанакерт обстреливали уже несколько раз.