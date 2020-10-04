Тюмень, , 08:20 — REGNUM Тюменским пенсионерам из Нижней Тавды в автосалоне навязали дорогостоящие ненужные услуги, от которых им сейчас сложно отказаться. Об этом сообщает ВГТРК «Регион-Тюмень».

По словам пенсионеров, они подобрали в интернете подходящий автомобиль, договорились с автосалоном о встрече. На месте продавцы им девять часов подыскивали выгодные условия кредита, потом предложили приобрести другой автомобиль. Супругов в автосалоне уговорили подписать несколько бумаг.

А дома, внимательно почитав документы, пенсионеры разглядели, что помимо автомобиля и кредита, они оплатили два сертификата на юридическую помощь на 95 тыс. рублей, химчистку и полировку машины за 17 тыс. рублей.

Пенсионеры обратились к юристу, который посоветовал супругам расторгнуть договор купли-продажи и на предоставление услуг. Но по факту они подписали четыре договора с автосалоном, банком и двумя юридическими компаниями, которые находятся в разных городах России. Пенсионерам придётся сейчас выяснять отношения с четырьмя фирмами. За помощью они обратились в Роспотребнадзор, а также в полицию.

И есть подозрения, что пенсионеры из Нижней Тавды стали не единственными клиентами, которых в автосалоне уговорили на лишние дорогостоящие услуги.