Петропавловск-Камчатский, , 07:30 — REGNUM Образцы песка, воды, донных отложений и останков погибших животных были отправлены в Москву с загрязнённого побережья Камчатки. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Всего в Москву самолётом были оправлены 250 кг проб с побережья Авачинского залива. Образцы были взяты рано утром 4 октября с поверхности, из глубины и с береговой полосы в нескольких точках залива: в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная, и в Авачинской бухте. Груз сопровождает зампредседателя Государственной Думы Ирина Яровая.

Груз в Москве встретят сотрудники российских центров химии, биологии и токсикологии. С образцами будут работать виднейшие специалисты с мировым именем. Сначала будет определено загрязняющее вещество, после этого будут рассматриваться версии, откуда оно могло взяться. Как пояснил губернатор Камчатки Владимир Солодов, с такого рода загрязнением до сих пор в регионе не сталкивались.

Ранее ИА REGNUM сообщало об открытии административного производства по факту загрязнения вод Тихого океана в Ачинском заливе на Камчатке.

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