Тавда, Свердловская область, , 07:30 — REGNUM Пожар в доме на улице Энегельса в Тавде Свердловской области мог начаться из-за детской шалости. Такова предварительная версия, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно ей, после того, как родители уснули, один из детей играл спичками. В итоге загорелся шкафчик. Погибли пять человек. Среди них взрослые 1974 и 1980 года рождения, а также их дети: мальчик 2016 года рождения и две девочки 2015 и 2019 года. Ещё два более старших ребёнка спаслись.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 3 октября. Тела был найдены при тушении пожара. По данным прокуратуры, мать детей ранее состояла на профилактическом учёте, но в феврале 2020 года была снята.

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