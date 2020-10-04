Тавда, Свердловская область, , 07:21 — REGNUM В Тавде Свердловской области среди погибших на пожаре троих детей были две девочки и мальчик. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Девочки были 2015 и 2019 года рождения, а мальчик — 2016 года. Также погибли их родители 1974 и 1980 года рождения. Ещё два ребёнка, родившиеся в 2011 и 2012 годах, спаслись.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 3 октября на улице Энгельса. Погибли пять человек. По предварительным данным следствия, причиной стало неосторожное обращение с огнём. Возбуждено уголовное дело,

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