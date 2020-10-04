Луганск, , 07:26 — REGNUM Украинские силовики два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, сообщили 4 октября в представительстве ЛНР в СЦКК.

Так, в 23:10 3 октября из населенного пункта Золотое-4 по населенному пункту Золотое-5 был открыт огонь из стрелкового оружия. В 23:35 было совершено два выстрела из гранатомета СПГ-9 по населенному пункту Лозовое из населенного пункта Светлодарск.

Дополнительно сообщается о подрыве минно-взрывных устройств, которые были зафиксированы в 15:00 и в 18:45 в населенному пункте Золотое-4.

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Напомним, ранее стало известно, что Канада выделит более $3,2 млн на укрепление обороноспособности Украины.