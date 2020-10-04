Якутск, , 06:59 — REGNUM Жёсткую посадку совершил частный вертолёт Ми-2 в Якутии. Об этом 4 октября сообщила журналистам пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии», участвовавшей в поисково-спасательной операции.

Информация о жёсткой посадке частного вертолёта Ми-2 поступила 4 октября около 08:00 по местному времени (02:00 мск). ЧП произошло в нескольких километрах от города Среднеколымска. На поиски людей, находившихся на борту Ми-2 вылетело воздушное судно Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». На борту Ми-8 находились три спасателя и сотрудник полиции.

Вертолёт Ми-2 был обнаружен в лесном массиве, спасатели подобрали шестерых пассажиров и пилота. По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства и причины авиапроисшествия устанавливаются.

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