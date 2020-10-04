Тавда, Свердловская область, , 06:40 — REGNUM В Тавде Свердловской области пять человек погибли в результате пожара. Среди них двое взрослых и трое детей, сообщает региональное управление СКР.

Трагедия произошла поздним вечером 3 октября в квартире дома на втором этаже по улице Энгельса. Дети были 2015, 2016, а также 2019 года рождения. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. По поручению руководства регионального отделения СКР на месте работает усиленная следственная группа. Также задействованы сотрудники полиции и МЧС.