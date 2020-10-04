Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Дорога, ведущая к госпиталю, где проходит лечение президент США Дональд Трамп, была перекрыта из-за подозрительного рюкзака полицией американского штата Мэриленд. Об этом 3 октября сообщила пресс-секретарь полицейского управления округа Монтгомери Ребекка Инносенти.

Уточняется, что дорога, ведущая к военно-медицинскому центру имени Уолтера Рида, была перекрыта в связи с проверкой из-за обнаруженного сотрудниками полиции подозрительного рюкзака. Сторонников американского лидера, собравшихся на акцию в поддержку Трампа, попросили покинуть обочину дороги.

Напомним, президент США Дональд Трамп был госпитализирован в военно-медицинский центр в связи с подтверждённым у него заражением коронавирусной инфекцией. Ближайшие дни глава Белого дома и первая леди США Мелания Трамп будут находиться в медучреждении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе, которую затеял неизвестный злоумышленник во время акции в поддержку Трампа в американском штате Огайо.

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