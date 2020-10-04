Петропавловск-Камчатский, , 06:04 — REGNUM Дело об административном правонарушении была возбуждено Северо-восточным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовством) по факту загрязнения вод Тихого океана в Ачинском заливе В Камчатском крае. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба зампредседателя Государственной Думы Ирины Яровой, которая находится на Камчатке с рабочей поездкой.

Административное производство было открыто по статье «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе». К изучению возникшей ситуации был привлечён Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО). Сотрудники института уже выехали в районы обнаружения массовой гибели морских животных для обследования и отбора проб гидробионтов.

Кроме того, Яровая приняла участие в рейде по пляжам Авачинского залива совместно с губернатором края Владимиром Солодовым и представителями надзорных ведомств региона. По мнению зампредседателя Госдумы РФ, надзорными органами Камчатки не были своевременно приняты меры после полученной от граждан информации о загрязнении океанских вод.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Камчатского края пригрозил увольнениями чиновникам в случае замалчивания ситуации с загрязнением вод Тихого океана в Авачинском заливе.

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