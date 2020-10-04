Ногинск, Московская область, , 05:19 — REGNUM Три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате пожара в жилом частном доме в Московской области. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании в жилом частном доме поступила в региональное ведомство около 02:00 мск. Пожар произошёл в городе Ногинске городского округа Богородский. Площадь горения составила 64 кв. метра. К ликвидации пожара привлекались 12 человек и четыре единицы техники.

В результате пожара погибли двое взрослых и один ребёнок. Обстоятельства и причины возникновения пожара, приведшего к гибели людей, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в результате пожара в многоквартирном доме на западе Москвы.

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