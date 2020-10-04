Петропавловск-Камчатский, 4 октября 2020, 04:12 — REGNUM Увольнениемв случае замалчивания ситуации с загрязнением воды в Авачинском заливе пригрозил должностным лицам губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Соответствующее видеообращение глава региона разместил 3 октября в своём Instagram.
Глава региона поблагодарил неравнодушных граждан, рассказавших о загрязнении океана и сообщил, что с утра лично выехал на Халактырский пляж с представителями всех ответственных структур.
Напомним, информацию о загрязнении прибрежных вод в Авачинском заливе выложили в социальные сети жители Камчатского края. На фото и видео были запечатлены погибшие морские животные, лежащие на берегу. В пресс-службе Минприроды края заявили, что гибель морских животных связана с возможным попаданием нефтепродуктов в воды Тихого океана.
Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении губернатора Камчатского края осмотреть Халактырский пляж и бухту Лагерную, где было обнаружено загрязнение воды.
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