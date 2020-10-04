Петропавловск-Камчатский, , 04:12 — REGNUM Увольнениемв случае замалчивания ситуации с загрязнением воды в Авачинском заливе пригрозил должностным лицам губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Соответствующее видеообращение глава региона разместил 3 октября в своём Instagram.

Глава региона поблагодарил неравнодушных граждан, рассказавших о загрязнении океана и сообщил, что с утра лично выехал на Халактырский пляж с представителями всех ответственных структур.

Владимир Солодов «Сразу могу сказать, что если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности», — заявил Солодов.

Напомним, информацию о загрязнении прибрежных вод в Авачинском заливе выложили в социальные сети жители Камчатского края. На фото и видео были запечатлены погибшие морские животные, лежащие на берегу. В пресс-службе Минприроды края заявили, что гибель морских животных связана с возможным попаданием нефтепродуктов в воды Тихого океана.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении губернатора Камчатского края осмотреть Халактырский пляж и бухту Лагерную, где было обнаружено загрязнение воды.

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