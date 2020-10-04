Мехико, , 03:26 — REGNUM Как минимум шесть человек погибли в результате вооружённого нападения неизвестных на бар в центральной части Мексики. Об этом 3 октября сообщает издание La Razón.

По предварительным данным, неизвестные злоумышленники совершили нападение на бар в муниципалитете Аскапоцалько, который фактически является частью Мехико. В результате вооружённой атаки злоумышленников погибли шесть человек, ещё шестеро получили ранения.

Полиции по горячим следам удалось задержать троих подозреваемых в нападении на бар. В настоящее время по факту произошедшего ведётся расследование, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве 11 человек неизвестными злоумышленниками в баре на территории мексиканского штата Гуанахуато.

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