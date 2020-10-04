Колумбус, США, , 01:23 — REGNUM Стрельбу во время шествия в поддержку действующего президента США Дональда Трампа затеял неизвестный злоумышленник в американском штате Огайо. Об этом 3 октября сообщает телекомпания NBC.

Инцидент произошёл в городе Хиллиард, около 10:40 по местному времени (17:40 мск). По предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу из окна автомобиля, двигавшегося по автотрассе рядом с местом, где проходила акция в поддержку Трампа. Стрелявший скрылся с места происшествия.

В настоящее время полиция разыскивает автомобиль, из которого велась стрельба. Уточняется, что это был чёрный пикап, украшенный флагом США и флагом с символикой президента США. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе, которую открыл из автомобиля по участникам похоронной процессии неизвестный в американском штате Висконсин.

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