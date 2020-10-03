Минск, , 22:13 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали более 10 человек в Минске за участие в несанкционированной акции протеста. Об этом 3 октября сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

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Собеседник агентства уточнил, что всего в городе были задержаны 11 человек, сотрудников СМИ среди них нет.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 2 октября глава Евросовета Шарль Мишель в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе заявил, что ЕС вводит санкции «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека» против порядка 40 должностных лиц Белоруссии.

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