Брест, Франция, , 20:20 — REGNUM В результате урагана «Алекс», бушующего у восточного и юго-восточного берегов Франции, погиб один человек. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает France Info.

Журналисты отмечают, что в городе Брест департамента Финистр 17-летний мужчина погиб из-за падения на него дерева.

Напомним, ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс прибыл в департамент Приморские Альпы, где ранее в результате урагана «Алекс» пропали 18 человек и были повреждены около 100 домов.

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