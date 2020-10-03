Сан-Бриё, , 20:33 — REGNUM Еще в трех департаментах Франции введен «оранжевый» уровень угрозы в связи с приближением урагана «Алекс». Об этом в субботу, 3 октября, сообщает France Info.

Журналисты отмечают, что в департаментах Кот-д'Армор, Ланд и Атлантические Пиренеи был введен режим повышенной угрозы из-за риска наводнений в результате урагана «Алекс», который 2 и 3 октября уже обрушился на юго-восточные департаменты страны.

Напомним, к первой половине дня в департаменте Приморские Альпы в результате урагана «Алекс» были разрушены около сотни домов. Уже 18 человек признаны пропавшими без вести.