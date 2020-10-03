Оттава, , 18:04 — REGNUM В Канаде в жилом многоквартирном доме произошла стрельба. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на свои источники.

Выстрел Цитата из к/ф «Старикам тут не место». Реж. братья Коэны. 2007. США

ЧП произошло в субботу, 3 октября, на севере Торонто. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили серьезные ранения.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб. О том, что могло стать причиной перестрелки, пока не сообщается.

Ведется следствие.

Как передавало ИА REGNUM, 30 сентября в центре обработки заказов американской компании Amazon в городе Джексонвилл в штате Флорида неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента погиб один человек, ещё один пострадал.

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