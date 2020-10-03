Кёльн, Германия, , 16:30 — REGNUM В Германии в вагоне поезда обнаружено самодельное взрывное устройство. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в ночь на субботу, 3 октября, в Кельне.

В сообщении отмечается, что бомба, спрятанная в картонном ящике, лежала в вагоне стоявшего в депо поезда.

Сотрудники специальных служб, прибывшие на место инцидента, обезвредили начиненное болтами и иголками взрывное устройство.

По данному факту проводится проверка.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в Польше задержали гражданина Германии, подозреваемого в участии в организованной преступной группировке террористического характера.

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