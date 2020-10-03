Ницца, Франция, , 15:23 — REGNUM Во Франции в результате урагана «Алекс» были разрушены около сотни домов в департаменте Приморские Альпы. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает France Info.

Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози заявил, что в департаменте Приморские Альпы «около ста домов были снесены, разрушены или повреждены шквальным ветром». Мэр с сожалением отметил, что «никогда ранее не видел такой катастрофы».

Как только ураган стихнет, в регион прибудут премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Напомним, 2 октября во время удара урагана «Алекс» по атлантическому побережью Франции пропали шесть человек. Их поиски все еще ведутся.

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