Петропавловск-Камчатский, , 14:50 — REGNUM Следственный комитет начал проверку по факту массовой гибели морских животных у берегов Камчатки. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Камчатскому краю.

Напомним, что ранее местные жители стали публиковать в социальных сетях кадры с пляжей недалеко от Петропавловска-Камчатского. На них видно, что в некоторых местах лежат мертвые осьминоги, морские ежи, морские котики, рыба. При этом ранее в данном районе был сильный шторм — волны достигали девяти метров, а ветер — 30 метров в секунду.

Однако ранее в камчатском Минприроды заявили, что выброс морских животных связан с загрязнением прибрежных вод. Сообщалось о возможном сбросе льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов. Также в Минприроды заявили, что взяли пробы воды и могут сказать о некотором превышении концентрации фенолов и нефтепродуктов. Точные результаты анализов обещали 5 октября.

Затем в Минприродны Камчатского края заявили, что дело все же в шторме, и ничто не указывает на экологическую катастрофу.

Тем не менее в СКР решили инициировать проверку и организовали взятие дополнительных проб воды, атмосферного воздуха и песка.

Некоторые местные жители считают, что причиной загрязнения вод могли стать военные учения или находящийся неподалеку полигон. Но в штабе Тихоокеанского флота отрицают причастность военных к загрязнению.