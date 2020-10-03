Париж, , 14:31 — REGNUM Во Франции около 30 «зеленых» активистов выбежали на взлетно-посадочную полосу аэропорта Париж — Шарль-де-Голль, чтобы обратить внимание на необходимость ограничить воздушное сообщение с целью снизить выбросы углекислого газа. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает Le Figaro.

Активисты выбежали к самолетам в терминале 2А главного аэропорта столицы Франции и были тут же арестованы силами безопасности аэропорта. Экологи выступают за снижение трафика пассажирских авиаперевозок с целью снижения вредных для атмосферы выбросов, а также против расширения аэропорта Париж — Шарль-де-Голль.

Напомним, 18 сентября члены экологического движения «Ненасильственное действие», в марте 2019 года укравшие портрет президента Франции Эммануэля Макрона из мэрии коммуны Ансени департамента Атлантическая Луара, были приговорены к крупным штрафам уголовным судом города Нант.

Читайте ранее в этом сюжете: Активисты во Франции получили штрафы за кражу портрета Макрона