Кайенна, , 14:08 — REGNUM В коммуне Деград де Канн заморского департамента Франции Французская Гвиана полиция обнаружила партию кокаина в 540 килограмм. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает Le Figaro.

Недалеко от столицы Французской Гвианы города Кайенна был арестован мужчина, который хранил 18 мешков по 30 килограмм кокаина. Арестованный мужчина работал сотрудником порта Деград де Канн и собирался осуществлять морскую перевозку запрещенного груза.

Напомним, ранее 3 октября иранские спецслужбы в ходе операции обнаружили и ликвидировали наркокартель в северо-восточной провинции Хорасан-Резави.

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