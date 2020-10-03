Цимлянский район, Ростовская область, , 13:41 — REGNUM В Ростовской области удалось ликвидировать крупный лесной пожар, полыхавший трое суток в Цимлянском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 3 октября.

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«Лесной пожар в Цимлянском районе в 13:15 мск полностью ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что пожар на землях Цимлянского лесничества вспыхнул 30 сентября. Борьбу с огнём вели 258 человек и 73 единицы техники. К тушению был привлечён самолёт Ил-76 МЧС России. Огнём пройдена площадь в 347 га.

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