Петропавловск-Камчатский, , 13:21 — REGNUM В министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края прокомментировали ситуацию с выбросом на берег большого количества морских животных. Соответствующее заявление сделал сегодня, 3 октября временно исполняющий обязанности главы камчатского минприроды Алексей Кумарьков в интервью телеканалу «Звезда».

Чиновник рассказал, что с утра 3 октября сотрудники МЧС по Камчатскому краю обследовали береговую черту Халактырского пляжа по всей его протяженности. Одновременно с этим сотрудники природного парка «Вулканы Камчатки» обследовали побережье по территории заповедника. Все специалисты пришли к выводу, что ни о какой экологической катастрофе речь не идёт.

В бухтах Большой и Малой Лагерных на берег, действительно, было выброшено большое количество водорослей и обитателей морского дна. Там ситуацию исследовали сотрудники Росприроднадзора и Росгидрометцентра. Они пришли к выводу, что это нормальная ситуация, так как несколькими днями ранее был сильный шторм с 8−9 метровыми волнами и порывами ветра до 30 метров в секунду. Это и привело к выбросу морских обитателей на берег.

Стоит отметить, что накануне камчатские и федеральные СМИ, со ссылкой на того же Кумарькова, сообщали, что зафиксировано загрязнение вод Авачинского залива. Также Кумарьков утверждал, что подтверждены повышения примерно в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. Также чиновник рассказывал, что в бухтах Большой и Малой Лагерных также зафиксировано превышение концентрации нефтепродуктов в воде. Утверждалось, что точные результаты анализа проб воды будут готовы 5 октября.