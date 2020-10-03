Архангельск, , 11:04 — REGNUM Жители острова Кего в Архангельске пожаловались на странный запах воды из-под крана. Выяснилось, что причиной этому послужил разлив нефтепродуктов в реке.

Разлив нефтепродуктов в воде в районе острова Кего. 29.mchs.gov.ru

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Архангельской области и НАО, работа водозабора была прекращена из-за «присутствия в воде слабого запаха горюче-смазочных материалов». На место прибыли представители Портконтроля и Росприроднадзора для отбора проб. Дополнительно пробы были отобраны Роспотребнадзором совместно с Природоохранной прокуратурой.

«Источник загрязнения устанавливается. Предварительно, причиной произошедшего стали дноуглубительные работы, проводимые выше по течению. Вероятно, в результате работы со дна была поднята взвесь ила и различных донных отложений. На поверхности воды была заметна радужная пленка шириной около 5−10 метров», — сообщили в ведомстве.

Морспасслужбой были проведены работы по обоновке, обработке плёнки сорбентом и сбору. Установлено две ловушки вдоль береговой линии, собрано два куба эмульсии. Работы по сбору завершены. Обслуживающей организацией проведена замена фильтров и промывка системы. После этого подача воды в жилые дома была восстановлена.