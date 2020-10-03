Воронеж, , 10:56 — REGNUM Два крупных природных пожара действует на территории Воронежской области по данным на утро 3 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

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В Новохопёрском районе продолжает действовать лесной пожар, площадь составляет 90 га. Ещё один крупный пожар — в Аннинском районе, сообщение о возгорании поступило в 14:30 2 октября, загорелась трава и камыш в районе с. Старый Курлак. На данный момент площадь ландшафтного пожара составляет более 65 га, лесного — более 15 га.

«С 30 сентября пожарной охране удалось отстоять 6 населенных пунктов и потушить три крупных природных пожара на общей площади более 360 га», — сообщили в МЧС.

На территории региона действует пятый класс пожарной опасности. На 3 октября прогноз остаётся неблагоприятным — ожидается усиление ветра с порывами до 13м\с.