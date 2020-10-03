Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:15 — REGNUM Следователи изучают инцидент с разлитой азотной кислотой на трассе в Комсосмольске-на-Амуре, в результате которого пострадали три человека. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Пожарные ликвидировали разлив азотной кислоты на дорожное полотно в Комсомольске-на-Амуре 27.mchs.gov.ru

Ранее МЧС сообщило, что 2 октября в Комсомольске-на-Амуре в районе поворота на Радиоцентр на Северном шоссе из кузова грузового автомобиля выпали канистры с азотной кислотой. При падении на проезжую часть семь канистр были повреждены и произошел разлив азотной кислоты на площади 200 квадратных метров.

В результате инцидента пострадали три человека. Позднее азотную кислоту смысли с дороги.

Следствие проводит проверку всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Уточняется, что при наезде на канистры травмы радичной степни тяжести получили водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Все они были госпитализированы.