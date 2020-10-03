Донецк, , 10:16 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины четыре раза за сутки нарушили режим прекращения огня, сообщили 3 октября в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

ВСУ Министерство обороны Украины

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты: Спартак, Ленинское, Дзержинское.

В ходе обстрелов были выпущены пять гранат из-под ствольного гранатомета, три мины из миномета калибром 82 мм, также была зафиксирована работа снайпера. В ходе обстрелов ВСУ применили восемь боевых припасов.

Жертв и разрушений на данный момент зафиксировано не было.

Читайте также: В ДНР вновь «работает» украинский снайпер

В пресс-службе СЦКК также напомнили, что в предыдущие сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня.