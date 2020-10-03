Киев, 3 октября 2020, 07:55 — REGNUM Командующий военно-воздушными силами Украины Сергей Дроздов подтвердил информацию о том, что в самолете, который сел перед крушением самолета Ан-26, находился его сын. Об этом Дроздов заявил 2 октября в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
Отметим о приоритете в посадке борту, на котором находился сын командующего ВВС Украины, заявил губернатор Харьковской области Алексей Кучер.
В свою очередь Сергей Дроздорв заявил, что никаких указаний о том, чтоб приоритет в посадке был дан борту, на котором находился его сын, руководителю полетов дан не был.
Он также отметил, что самолет, который сел перед крушением Ан-26 не мешал борту Ан-26 совершить посадку, так как Ан-26 не мог сесть сразу, так как ему еще необходимо было выйти в зону разворота перед тем, как сесть.
Напомним, самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября недалеко от города Чугуев Харьковской области. В момент крушения самолета на его борту находились 27 человек, 26 из которых погибли.