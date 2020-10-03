Киев, , 07:55 — REGNUM Командующий военно-воздушными силами Украины Сергей Дроздов подтвердил информацию о том, что в самолете, который сел перед крушением самолета Ан-26, находился его сын. Об этом Дроздов заявил 2 октября в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Отметим о приоритете в посадке борту, на котором находился сын командующего ВВС Украины, заявил губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

«Я ничего не сказал того, чего бы не говорил руководитель государственной комиссии [по расследованию авиакатастрофы Ан-26, вице-премьер-министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности — ИА REGNUM] Олег Уруский. Вся информация, которая сейчас была сказана им, она подтверждается и мной… Никто не отрицает, что самолет запросил посадку и получил ее через минуту. Никто не отрицает, что присутствовал другой борт, который был пропущен вперед. Никто не отрицает, что на момент когда пропускался борт, который сел благополучно руководитель полетами имел информацию о том, что борт с нашими ребятами был неисправен», — заявил Кучер.

В свою очередь Сергей Дроздорв заявил, что никаких указаний о том, чтоб приоритет в посадке был дан борту, на котором находился его сын, руководителю полетов дан не был.

«Никакого указания руководителю полетов я не давал… Вы (заявил он, обращаясь к Алексею Кучеру — ИА REGNUM) сейчас сказали, что был дан приоритет самолету, в котором сидел мой сын… я об этом сам не говорил, я этим не бравирую, я находился в таком же состоянии, как все те родители», — подчеркнул Дроздов.

Он также отметил, что самолет, который сел перед крушением Ан-26 не мешал борту Ан-26 совершить посадку, так как Ан-26 не мог сесть сразу, так как ему еще необходимо было выйти в зону разворота перед тем, как сесть.

Напомним, самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября недалеко от города Чугуев Харьковской области. В момент крушения самолета на его борту находились 27 человек, 26 из которых погибли.