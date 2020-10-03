Тегеран, , 08:20 — REGNUM Иранские спецслужбы в ходе операции обнаружили и ликвидировали наркокартель в северо-восточной провинции Хорасанэ Разави. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 октября.

После проведения разведывательных мероприятий силы министерства разведки провинции разгромили крупную наркогруппировку в священном городе Мешхед. В ходе операции были арестованы несколько контрабандистов, в том числе два иностранных гражданина. Силовики изъяли 8 килограммов запрещенных наркотических веществ, в основном героина.

Иран, разделяющий 900-километровую границу с Афганистаном, используется в качестве основного канала контрабанды афганских наркотиков. Страна находится на переднем крае борьбы с незаконным оборотом наркотиков, и тысячи иранских военнослужащих предпринимают усилия по защите международного сообщества от опасности незаконного распространения наркотиков.

Несмотря на высокие экономические и людские издержки, Исламская Республика в последние десятилетия активно борется с незаконным оборотом наркотиков.