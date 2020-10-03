Исламабад, , 03:20 — REGNUM Двух террористов ликвидировали военнослужащие армии Пакистана в ходе операции в провинции Северный Вазиристан на северо-востоке страны, сообщает пресс-служба пакистанских вооруженных сил.

Сообщается, что армия Пакистана проводила в провинции контрразведывательную операцию в районе Бойя. В результате операции были ликвидированы двое террористов, среди них — специалист по самодельным взрывным устройствам. Боевиков подозревали в организации терактов, убийстве мирных жителей и нападениях на пакистанских силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября спецслужбы Пакистана ликвидировали двух террористов в провинции Белуджистан. В ходе спецоперации был захвачен схрон с оружием и радиостанциями.

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