Париж, , 01:12 — REGNUM В Париже вандалы проникли в кошерный ресторан и оставили в нем антисемитские надписи. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает CNews.

Вандалы ворвались в кошерный ресторан, расположенный в 19-ом округе Парижа, и покрыли стены и пол помещения фашистскими надписями, разбили окна и сломали мебель. На своей официальной странице в «Твиттере» мэр Парижа Анн Идальго заявила, что «не оставит этот инцидент просто так».

Напомним, ранее 2 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что по новому Закону о борьбе с исламским сепаратизмом компании должны будут отказаться от поддержки каких-либо религий.

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